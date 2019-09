Prato: sversamento acido nitrico in ditta, intervenuto nucleo Nbcr

A Prato stamani, in una ditta di spedizioni dell’Interporto della Toscana centrale, è stato sversato acido nitrico. Intervenuto il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco di Firenze. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Per contenere e mettere la zona in sicurezza lo sversamento di acido nitrico è stato necessario l’intervento del nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) dei vigili del fuoco di Firenze. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe accaduto durante la movimentazione di materiale che avrebbe sversato una tanica da 25 litri. Sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Prato ma è stato necessario l’ausilio degli specialisti per bonificare e mettere in sicurezza l’area. Il successivo smaltimento del prodotto è stato poi effettuato da parte di una ditta specializzata.