Prato rimane al Centrosinistra e Livorno ci ritorna, ma Piombino va al centrodestra

Matteo Biffoni rimane sindaco del Centrosinistra di Prato per un altro mandato, battendo Daniele Spada, il suo rivale del centrodestra, con il 56,12% dei voti contro il 43,88%.

Anche a Livorno vince in Centrosinistra dove il giornalista di Telegranducato Luca Salvetti (accreditato del 34,20% al primo turno), ha battuto il rivale del centrodestra con il 63,32% contro il 36,68 di Andrea Romiti.

Nota dolente invece per il Centrosinistra a Piombino, città dove il movimento operaio ha avuto una storia particolarmente rilevante, che avrà invece per la prima volta, una sindaca di centrodestra, Anna Tempestini, che a battuto il candidato diel Centrosinistra Francesco Ferrari con il 64,27% contro il 35,73.

Scende l’affluenza in quasi tutti i 18 comuni toscani dove si è votato per il ballottaggio. Alle 23 la percentuale dei votanti è stata pari al 54,13% contro il 67,51% del primo turno. A Livorno e Prato, i due capoluoghi di provincia chiamati al ballottaggio, l’affluenza è stata rispettivamente del 51,81% (64,63%) e 56,49% (68,51). Unica eccezione il comune di Capoliveri, all’isola d’Elba, dove i suoi abitanti non sono abituati al secondo turno (è ben sotto i 15mila abitanti) ma dove sono dovuti tornare ai seggi per eleggere il sindaco: il 26 maggio i due candidati Walter Montagna e Andrea Gelsi avevano ottenuto lo stesso numero di voti. Qui gli elettori sono aumentati: 71,07% contro il 68,64% di quindici giorni fa.