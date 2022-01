Prato: lite tra due uomini, uno ferito con coltello

Prato – Un uomo è stato ferito con alcune coltellate nella serata di ieri a Prato. L’aggressione, secondo quanto appreso, sarebbe avvenuta al culmine di una lite con un altro uomo all’altezza dei giardini in via Nenni, alla periferia ovest di Prato.

La vittima, originaria del Marocco è stata soccorsa e stato trasportato all’ospedale cittadino Santo Stefano, dove è stata ricoverata in condizioni non gravi: avrebbe riportato ferite da arma da taglio alle braccia. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri, che non hanno ancora ritrovato l’arma e sono in cerca degli elementi per individuare l’aggressore, ce sembra sia anche lui nordafricano.

I militari hanno ascoltato due testimoni della lite, che avrebbero anche assistito all’aggressione all’arma bianca.