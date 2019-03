Prato: Curia contro manifestazione FN

“Non si festeggia un anniversario portando divisioni in una comunità pacifica. Non si festeggia un anniversario senza il gradimento di chi ti deve accogliere”.

“Perché avete scelto Prato per ricordare il vostro anniversario di violenza politica di 100 anni fa? Non si festeggia un anniversario portando divisioni in una comunità pacifica. Non si festeggia un anniversario senza il gradimento di chi ti deve accogliere”. Lo scrivono in una lettera aperta ai militanti di Forza Nuova quattro uffici della curia di Prato – Caritas, Ufficio per l’Educazione e la Scuola, Migrantes e Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro, in vista della manifestazione nazionale del movimento convocata per sabato 23 marzo, giorno del centesimo anniversario della fondazione dei Fasci italiani di combattimento.

“Fino a quando ti definirai ‘fascista, xenofobo, sovranista, razzista, violento’, – si legge nella missiva che rigetta l’ipotesi che la manifestazione si svolga in città – Prato non potrà essere la tua patria e noi non potremo permettere che tu venga a dissipare e distruggere un patrimonio culturale costruito con tanta fatica, dolore, duro lavoro, cooperazione sociale, solidarietà, altruismo, parole a te sconosciute ma che sono a fondamento del vivere civile e di quella Costituzione che tu disprezzi e che per fortuna c’è per non permetterti di essere qui oggi a Prato”.