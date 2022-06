🎧 Postini Fiorentini lancia Firenze Bottegaia, lo shop online degli artigiani Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:10 Share Share Link Embed

Firenze Bottegaia è un portale online gratuito ideato e messo a disposizione dai Postini Fiorentini di tutti gli artigiani o imprenditori che vogliono vendere i propri prodotti tramite web.

Dai prodotti dei maestri cioccolatieri alle creazioni in oro tipicamente fiorentine fino ai dipinti a mano, all’oggettistica, all’abbigliamento legato alla Fiorentina o al calcio storico. Sono solo alcuni esempi di quello che offre Firenze Bottegaia, la rete delle botteghe fiorentine. Si tratta sostanzialmente di un canale per vendere in tutto il mondo, ma soprattutto una vetrina per le botteghe fiorentine, vero vanto per tutta la città.

All’interno di Firenze Bottegaia si trovano attività diverse: associazioni sportive come il Centro Storico Lebowski e i Verdi di San Giovanni, le creazioni di Maison Gab o della Cioccolateria Urzi. Un elenco in costante aggiornamento che abbraccia settori diversi.

In podcast l’intervista a Alessandro Rinieri, responsabile commerciale di Postini Fiorentini e all’assessore Federico Gianassi, a cura di Lorenzo Braccini.

“È da tanto che stiamo lavorando a questo progetto e finalmente siamo arrivati al lancio della nostra piattaforma”, spiega Alessandro Prosperi, CEO di Postini Fiorentini. “La pandemia ci ha fatto capire quanto, ancora una volta, sia importante il mondo della vendita online anche per le attività del territorio. Ma per molti ha significato investimenti proibitivi, impiego di personale o collaborazioni che richiedevano percentuali sulle vendite. Abbiamo deciso quindi di creare un nuovo spazio con una concezione diversa: su Firenze Bottegaia viene fornita assistenza su tutto il processo di vendita, gratuitamente. Un sistema virtuoso che sosterrà le imprese, offrirà prodotti di qualità agli utenti e incrementerà le spedizioni per la nostra azienda”.

“Visitando il sito, l’utente non troverà solamente prodotti unici – continua Prosperi -, ma potrà scoprire le storie di negozi, artigiani e associazioni, che meritano di essere conosciute e che più di tutte hanno sofferto questo periodo di grande difficoltà”.

Acquistando su Firenze Bottegaia, infatti, si potranno sostenere i negozi della città, tornando così a far vivere veri pezzi di storia. Saranno poi i Postini Fiorentini a prendersi cura di tutto il processo di spedizione. In questo modo, i prodotti verranno consegnati con la cura e la passione che contraddistingue i dieci anni di vita dell’agenzia postale privata attiva nel settore della corrispondenza, delle spedizioni e della logistica cittadina.

“Firenze bottegaia è una preziosa opportunità per gli artigiani fiorentini, che hanno dimostrato di saper affrontare le sfide globali con spirito imprenditoriale e voglia di fare ancora meglio, unendo la capacità di innovazione con il forte legame con le tradizioni. Il nuovo portale permette di far conoscere ai turisti ma anche agli stessi fiorentini le eccellenze del territorio, i prodotti, le storie delle persone che lavorano ogni giorno con passione e maestria nelle botteghe, contribuendo a salvaguardare un patrimonio importante ed identitario della nostra città” afferma Paolo Gori, vicepresidente Confartigianato Imprese Firenze. “Da tempo Confartigianato imprese Firenze insieme all’amministrazione comunale e ad altre istituzioni cittadine è impegnata nella valorizzazione delle botteghe e dell’artigianato: questa iniziativa va nella stessa direzione, ponendo l’accento sul digitale”.

Maggiori informazioni sul sito: www.firenzebottegaia.it