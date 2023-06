🎧 Porta San Frediano, inaugurato il sistema di salita. Ora sarà visitabile

Hanno scelto non a caso il giorno di San Giovanni, patrono della città . Dal prossimo 1 luglio porta san Frediano, nel cuore del celebre quartiere dell’Oltrarno fiorentino, entra stabilmente a far parte del circuito delle torri che è possibile visitare, grazie all’inserimento di una scala che consente l’accesso permanente. I lavori del sistema di salita e visita sono stati ultimati e l’inaugurazione si è svolta alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani, del sindaco di Firenze Dario Nardella e degli assessori Alessia Bettini e Titta Meucci.

“Questo intervento lo abbiamo finanziato grazie ad una anticipazione del Fondo Sviluppo e Coesione da parte del Governo di allora, parliamo di due anni fa. Per la Toscana erano disponibili circa 50 milioni di euro e di conseguenza si trattava di selezionare le opere, fra queste scegliemmo di finanziare questo sistema di salita e di visita alla porta di san Frediano” spiega Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Già nel 2016 era stato realizzato un intervento di restauro, completato nel 2019, che però non consentiva un accesso diretto dal piano stradale. Con questo obiettivo è stato previsto un intervento di valorizzazione delle porte di ingresso e delle torri del percorso murario compresa la componente illuminotecnica.

Un primo lotto dei lavori a porta San Frediano ha previsto la realizzazione della struttura della scala di accesso. Il secondo lotto, oggetto di un finanziamento Regionale tramite i “Fondi Sviluppo e Coesione” (FSC) – fondi che la regione Toscana ha erogato agli enti locali fra i quali beneficiario è stato anche il Comune di Firenze -, ha visto la realizzazione dell’illuminazione del percorso e delle mura, il completamento della scala e la sistemazione del camminamento con la realizzazione di un parapetto a protezione. L’intervento rientra nel progetto regionale, fortemente voluto da Giani quando era presidente del Consiglio regionale, a sostegno delle “Città murate e le fortificazioni della Toscana” per la valorizzazione delle mura storiche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi, delle torri, dei castelli e dei ponti, mediante il ripristino dell’accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali.

“Sono molto orgoglioso, perché ho sempre ritenuto che le porte di Firenze come porta San Frediano rappresentino un grande valore per la città , oggi diventa no accessibili e visitabili” aggiunge il presidente Giani. L’intervento, rappresenta l’inizio di una prospettiva più ampia che ha come obiettivo la promozione e la conoscenza dell’antico circuito fortificato della città di Firenze, da parte di cittadini, turisti, istituzioni scolastiche, studiosi e l’ampliamento dell’offerta culturale nella zona dell’Oltrarno, tramite un percorso di visita di grande rilevanza paesaggistica che dalla riva del fiume, possa ripercorrere a piedi e in quota l’antico tracciato fortificato. Complessivamente l’importo totale dell’opera è di 192, 463 euro.

