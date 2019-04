Ponte Vespucci: tra un mese verifica su tempi riapertura

Procedono le opere di consolidamento del ponte Vespucci a Firenze che sabato scorso è stato riaperto solo ai pedoni dalle 6 alle 23. Per la riapertura ai mezzi, non si sapranno i tempi prima di una mese quando verrà fatto il punto della situazione.

Nel frattempo sono allo studio delle modifiche alla viabilità per attutire i disagi che la chiusura sta creando, soprattutto sul tessuto anche economico di Borgo Ognissanti dove sono molti i commercianti a protestare.

“E’ un ponte fondamentale di attraversamento dell’Arno fuori dalla ztl, e dunque i lavori stanno creando non pochi problemi per servire tutta la parte della città lato Borgonissanti. Noi siamo preoccupati del mantenimento della chiusura ma l’opera va fatta, non possiamo rischiare che succedano cose impensabili, dobbiamo completare il consolidamento – spiega l’assessore Stefano Giorgetti ai microfoni di Controradio – Stavamo pensando di reperire porte telematiche mobili per riaprire solo porta san frediano e consentire il traffico su ponte alla carraia”.