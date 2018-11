Ponte Vespucci: lavori di messa in sicurezza ‘scavalcati’

Proseguono le operazioni preliminari alla messa in sicurezza del Ponte Vespucci, iniziati lunedì scorso. E con essi proseguono anche le violazioni del divieto di passaggio anche ‘pedonale’.

”Faremo in modo che i lavori siano più veloci possibile – specificava nel giorni scorsi l’assessore Giorgetti -. In questa prima fase, per consentire ai cittadini di abituarsi alla chiusura del ponte, sono state disattivate le porte telematiche di Borgo San Frediano e Lungarno Vespucci. Ma una volta messi a regime i flussi alternativi le porte saranno riattivate prevedendo la possibilità per gli autorizzati al transito nel settore B di transitare nel settore O e viceversa”. Intanto già dalla settimana prossima potrebbe essere riaperto il passaggio a pedoni e biciclette a centro ponte.

Nel frattempo però i pedoni mal digeriscono il divieto e stamattina abbiamo incrociato un gruppo di giovani con valige e borsoni che viste le transenne non ci hanno pensato due volte a scavalcarle come nulla fosse.