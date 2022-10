Ponte di Ognissanti, temperature estive, in Versilia bagni in mare

By

Viareggio, temperature alte, sui 25 gradi, per il Ponte di Ognissanti hanno invogliato più persone a farsi un bagno nel mare della Versilia e approfittare per continuare a prendere un po’ di tintarella.

Un ottobre che ha portato sulla costa versiliese anche in questo Ponte di Ognissanti tante persone e tra queste c’è chi non ha voluto rinunciare ad un tuffo nelle acque del mare godendosi momenti di relax e questo ponte estivo non certo autunnale.

Ma è boom di turisti in tutta Italia, spinta dalle ottime previsioni meteo ma anche dagli eventi, come la Fiera internazionale di Alba o LuccaComics, seppure con qualche differenza tutte le associazioni sono d’accordo: continua l’ottima ripresa del turismo.

Traffico ragguardevole sia di italiani che di stranieri con una forte presenza dagli Stati Uniti, favoriti anche dalla debolezza dell’euro rispetto al dollaro, e la conferma di francesi, tedeschi e inglesi che sono tornati in forza a “vivere” le vacanze italiane.

Secondo Federalberghi il ponte di Ognissanti coinvolge circa 11 milioni e 800 mila italiani, ovvero quasi il 20% della popolazione mentre Cna Turismo e Commercio ne conteggia 10 milioni, con 3 milioni di stranieri, e Federturismo 7 milioni.

Per Assoturismo Confesercenti tra il 28 ottobre e il 1 novembre le strutture ricettive italiane dovrebbero registrare 5 milioni di pernottamenti, 1,2 milioni in più dello scorso anno, che però scontava ancora alcune limitazioni legate alla pandemia.

Conferma il perdurare della ripresa anche l’Associazione Italiana Confindustria Alberghi: rispetto allo stesso periodo del 2019 le principali città d’arte fanno registrare un tasso di occupazione delle strutture alberghiere che supera il 70%, addirittura in aumento dell’1% rispetto al dato precrisi.

Tra partenze e arrivi, durante il Ponte ci saranno oltre 500 mila passeggeri solo all’aeroporto di Fiumicino. Più o meno il 90% dei vacanzieri è rimasto in Italia mentre i connazionali che hanno superato i confini sono nelle capitali europee (Parigi e Barcellona in vetta) oppure si godono gli sgoccioli di questa coda estiva alle Canarie e Malta.

Da giorni sulle coste romagnole i telefoni degli alberghi e degli uffici di informazioni turistiche locali hanno ripreso a squillare dopo una stagione estiva decisamente positiva. A Rimini sono circa 350 gli alberghi pronti per il periodo di Halloween: i 280 annuali a cui si aggiungono diversi alberghi stagionali che riaperti in via straordinaria.

Sul litorale romano l'”ottobrata romana” è quasi una cartolina da stagione balneare estiva con Ostia, Fiumicino e Fregene affollatissime tra chi passeggia e chi gira con biciclette o monopattini. Per i più audaci, oltre ai bagni di sole, ci sono anche bagni veri e propri oppure allenamenti con i sup in acqua.

Ancora meglio a Napoli e nel resto delle zone costiere della Campania con bagni in acqua e gite in barca. Si profila un tutto esaurito con il 90% delle camere occupate negli alberghi e l’80% nel b&b.

In Penisola sorrentina pienone negli alberghi di tutte le categorie. “La nostra idea – dice Costanzo Iaccarino, proprietario dell’hotel storico Imperial Tramontano e presidente della Federalberghi Campania – è quella di prolungare quanto più possibile la stagione turistica con l’apertura di tanti alberghi di ogni ordine e grado nel prossimo periodo invernale. Da noi arrivano tanti stranieri, soprattutto americani. Non a caso il neoministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, in visita a Sorrento, ha definito oggi la Costiera sorrentino-amalfitana la vetrina dell’Italia nel mondo”.