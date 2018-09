Pontassieve: incidente tra due camion ed un auto

Stamattina si è verificato un incidente tra due camion ed un auto tra Molin del Piano e Santa Brigida, Pontassieve, il conducente dell’autovettura è deceduto. Sul luogo sono presenti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia.

Stamattina, inotrno alle 9, si è verificato un incidente stradale, nel comune di Pontassieve sulla SP 84 passto Molin del Piano, prima dell’incrocio per Santa Brigida, che vede coinvolti due mezzi pesanti ed un autovettura, la strada provinciale 84 è attualmente interdetta alla circolazione.

I mezzi pesanti coinvolti nell’incidente sono un mezzo di movimento terra ribaltatasi trasportante pietre, una secondo mezzo pesante ed una autovettura.

Sul posto sta operando personale vigilfuoco del comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve, di Fi-Ovest e della sede centrale, che ha estratto il conducente del camion affidato successivamente al personale sanitario del 118. Il medico del 118 ha constatato il decesso di un uomo di 74 anni che si trovava alla guida dell’autovettura, concluse le operazioni di rimozione della salma. Ferite altre due persone, nessuna delle quali sarebbe in imminente pericolo di vita.

Sul posto sta operando l’autogru e la squadra di Pontassieve per un totale di 2 automezzi e 7 unità, ma per poter effettuare la rimozione dei mezzi pesanti e del carico disperso, siamo in attesa del distacco dell’energia elettrica da parte di ENEL Energia, per la presenza della linea elettrica di 15.000 volts ad un altezza di circa 10 metri dal piano stradale, al fine di effettuare in sicurezza, la movimentazione dei blocchi di pietra attraverso un escavatore. Stanno arrivando sul posto anche gli automezzi per il trasporto dei veicoli incidentati.