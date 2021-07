Vintage Radio Show n. 37 del 16 giugno 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:28:15 Share Share Link Embed

In apertura c’è Cover Trip con le pecore nere e gli shindogs

stasera avremo solo i dischi: ’50 e ’60 per un rapido viaggio nel tempo

segue poi la rarità, dai ricordi del monoscopio

Around the world ci porta in Francia da Jacqueline Taieb

Spazio ad una grande voce italiana che legge Giacomo Leopardi.