Trasporti e sicurezza: potenziata la poltramvia a Firenze

Trasporti e sicurezza: potenziata la poltramvia a Firenze

Implementati gli agenti attivi, in funzione dallo scorso ottobre, addetti in via esclusiva alle attività di controllo alle fermate e a bordo. Sarà supportato dai commissariati cittadini e della divisione anticrimine della questura. Oltre agli agenti della squadra mobile che si muoveranno in borghese nei vagoni e alle fermate per prevenire i reati. Asessore Giorgio: “Siamo soddisfatti del raddoppio del personale di Polizia di Stato dedicato dalla Questura di Firenze al controllo della sicurezza sulle tramvie, sia alle fermate che sui mezzi. Un’iniziativa molto importante su cui il questore si è speso in prima persona e che va incontro ai bisogni di quasi 40 milioni di passeggeri che ogni anno utilizzano questo mezzo fondamentale. È una richiesta di cui ci siamo fatti portavoce per mesi assieme alla sindaca Funaro sia al Cposp che presso il Ministero”.

l’assessore alla sicurezza di Firenze, Andrea Giorgio