    Ritmo Radio Show del 4 ottobre 2020

    Ritmo Radio Show del 4 ottobre 2020
    Podcast

     
    Play/Pause Episode
    00:00 / 01:02:48
    Rewind 30 Seconds
    1X
    Download Episode

    NAS – KING DISEASE (MASS APPEAL)

    APIFERA – LAKE VU (STONES THROW)

    THE 7 DAY WEEKEND – POOLSIDE DESIRE-M1-24 (VINTAGE LEAGUE MUSIC)

    JNEIRO JAREL – VIBERIAN WAVES PT.1 (FEAT. CAPITOL PEOPLES) (FAR OUT)

    QUAKERS – THINK I’M FINISHED (STONES THROW)

    QUIROGA – DABBLER IN LOVE (REALLY SWING)

    ANDRES – GAMAY ALL DAY (MOTORCITY WINE RECORDINGS)

    JAMES BLAKE – LOVE WHAT HAPPENED HERE (R&S)

    SLOWTHAI FEAT. MOUNT KIMBIE & JAMES BLAKE – FEEL AWAY

    ZARA MCFARLANE – NATIVE NOMAD (BROWNSWOOD)

    FLOHIO – UNVEILED

    MACHINEDRUM – BELIEVE IN (NINJA TUNE)

    MARY JANE GIRLS – ALL NIGHT LONG (GORDY)

    REDMAN / METHOD MAN VS STEVIE WONDER – HOW SUPERSTITIOUS (SOOPASTOLE)

    DE LA SOUL FEAT. REDMAN – OOH OOH (TOMMY BOY)

    J & B KINGS – DROP THE HEAVY (7 ARTS MUSIC)

    EZRA COLLECTIVE – FOOTPRINTS (BLUE NOTE)

    LETHERETTE – TOO CLOSE (WULF)

    SPILLER – GROOVEJET (POSITIVA)

    MYTRON – OIL (EARTHLY MEASURES)

    PBR STREETGANG – PIGEON ST (FUTUREBOOGIE)

    LAPIS – POSSY (NUAGE REMIX) (LOOSE LIPS)

    LITTLEFOOT – LITES DOWN LOW (LITTLEFOOT)

    SQUAREPUSHER – MY RED HOT CAR (WARP)

    0 0 vote
    Article Rating
    guest
    1 Comment
    vecchi
    nuovi i più votati
    Inline Feedbacks
    View all comments
    alfredo
    alfredo
    9 ore fa

    Non sono un ascoltatore affezionato
    Alcuni anni fa ti ascoltavo molto
    Stasera per puro caso ho avuto il piacere di ri ascoltare I tuoi brani
    Sempre una buena onda
    Grazie

    0
    Rispondi