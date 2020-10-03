Ritmo Radio Show del 4 ottobre 2020

NAS – KING DISEASE (MASS APPEAL)
APIFERA – LAKE VU (STONES THROW)
THE 7 DAY WEEKEND – POOLSIDE DESIRE-M1-24 (VINTAGE LEAGUE MUSIC)
JNEIRO JAREL – VIBERIAN WAVES PT.1 (FEAT. CAPITOL PEOPLES) (FAR OUT)
QUAKERS – THINK I’M FINISHED (STONES THROW)
QUIROGA – DABBLER IN LOVE (REALLY SWING)
ANDRES – GAMAY ALL DAY (MOTORCITY WINE RECORDINGS)
JAMES BLAKE – LOVE WHAT HAPPENED HERE (R&S)
SLOWTHAI FEAT. MOUNT KIMBIE & JAMES BLAKE – FEEL AWAY
ZARA MCFARLANE – NATIVE NOMAD (BROWNSWOOD)
FLOHIO – UNVEILED
MACHINEDRUM – BELIEVE IN (NINJA TUNE)
MARY JANE GIRLS – ALL NIGHT LONG (GORDY)
REDMAN / METHOD MAN VS STEVIE WONDER – HOW SUPERSTITIOUS (SOOPASTOLE)
DE LA SOUL FEAT. REDMAN – OOH OOH (TOMMY BOY)
J & B KINGS – DROP THE HEAVY (7 ARTS MUSIC)
EZRA COLLECTIVE – FOOTPRINTS (BLUE NOTE)
LETHERETTE – TOO CLOSE (WULF)
SPILLER – GROOVEJET (POSITIVA)
MYTRON – OIL (EARTHLY MEASURES)
PBR STREETGANG – PIGEON ST (FUTUREBOOGIE)
LAPIS – POSSY (NUAGE REMIX) (LOOSE LIPS)
LITTLEFOOT – LITES DOWN LOW (LITTLEFOOT)
SQUAREPUSHER – MY RED HOT CAR (WARP)
Non sono un ascoltatore affezionato
Alcuni anni fa ti ascoltavo molto
Stasera per puro caso ho avuto il piacere di ri ascoltare I tuoi brani
Sempre una buena onda
Grazie