E’ “fondamentale” che “la pace torni al centro dell’azione politica” ma “penso che la pace debba tornare al centro anche della vita quotidiana delle persone a livello locale, dai rapporti con il vicino di casa ai rapporti familiari”. Così Mia Diop, vicepresidente della Regione Toscana, che oggi ha aperto il Meeting dei diritti umani, appuntamento tradizionale della Regione per celebrare con le scuole la Giornata Mondiale per i Diritti Umani. Al Teatro della Compagnia, a Firenze, presenti oltre 400 tra ragazze e ragazzi.
Regione Toscana, al via il Meeting sui diritti umani con le scuole
