Politica. Stefano Mugnai

Berlusconi – consigliato da Tajani e Bergamini – sceglie Marco Stella come capolista di Forza Italia per le prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. L’on. Mugnai – coordinatore regionale del Partito – si dimette e con lui i vertici di Forza Italia a Firenze. Cosa è accaduto e che conseguenze avrà tutto questo per Forza Italia stessa e per la coalizione di centro-destra sulle prossime elezioni regionali.