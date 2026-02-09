www.controradio.it Nardini, tragedia esuli non merita oblio né strumentalizzazione politica Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:07 Share Share Link Embed

“Oggi essere qui significa ricordare e ribadire ancora una volta che quella tragedia, la tragedia delle esule e degli esuli che dovettero abbandonare la loro terra, la loro famiglia, i loro affetti più cari, è una tragedia che deve essere ricordata, deve essere conosciuta, deve essere studiata e non merita né l’oblio, né la strumentalizzazione politica, come purtroppo in questi anni e anche in questi giorni stiamo assistendo”. Lo ha detto l’assessore regionale all’istruzione e cultura della Memoria, Alessandra Nardini, in occasione dell’iniziativa per il Giorno del Ricordo, ‘Sulle tracce della storia. Viaggio sul confine orientale italiano’, oggi a Firenze.

“Noi abbiamo scelto come ormai facciamo da anni come assessorato, come giunta regionale, di affidare la parola alle storiche e agli storici – ha aggiunto Nardini – di affidarci ai nostri studi storici della resistenza dell’età contemporanea, in particolar modo quello grossetano e quello toscano che sul ricordo hanno fatto un lavoro davvero importante di studio e di approfondimento e tantissimi progetti con le nostre scuole”.