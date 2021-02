Lucca. Alessandro Tambellini Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:52 Share Share Link Embed ' class="input-embed input-embed-173998"/>

Torniamo a parlare dell’ex manifattura tabacchi di Lucca, sentiamo il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini in risposta alle perplessità espresse dai comitati e associazioni cittadine sulla destinazione futura dell’edificio. Il comitato “Uniti per la Manifattura” ha infatti lanciato un appello per mantenere lo storico edificio dell’ex Manifattura Tabacchi “pubblico ed al servizio della città”. Una parte della struttura potrebbe essere infatti destinata a uso immobiliare, sulla base di una proposta presentata dal colosso immobiliare COIMA SGR.