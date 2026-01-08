www.controradio.it Lo Psicologo di base entra nel Piano Nazionale Salute Mentale Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:11 Share Share Link Embed

Approvato il nuovo Piano Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030, che introduce la figura dello Psicologo di Base nel Servizio Sanitario Nazionale per garantire interventi precoci e di prossimità sul territorio. L’approvazione da parte della Conferenza Permanente Unificata Stato, Regioni, Province Autonome e Enti Locali, “è un ottimo risultato e un punto di partenza importante per implementare e potenziare, in linea con le consolidate positive esperienze regionali, la capacità del SSN di affrontare la domanda di salute mentale e psicologica emersa in tutta la sua drammaticità, in particolare negli ultimi anni e soprattutto tra le giovani generazioni”.

Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana dal 2020 ed eletta nella primavera 2025 prima donna alla guida del Consiglio nazionale.