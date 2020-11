Laura Massaro: la Sindrome di Alienazione Parentale e i 572 casi presentati in commissione femminicidio – Speciale 25 Novembre 2020

La Sindrome di Alienazione Parentale e i 572 casi presentati in commissione femminicidio. Laura Massaro, fondatrice del comitato Madri Unite contro la violenza istituzionale simbolo delle donne che hanno vissuto violenza familiare e poi vengono attaccate come madri attraverso la Sindrome di Alienazione Parentale. La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere si sta interessando al tema con un’indagine sulle prassi e i percorsi formativi di magistrati, avvocati e consulenti di parte, e con l’analisi di 572 procedimenti per separazione giudiziale. La ricerca si propone di verificare se e come la violenza nella coppia viene presa in considerazione dal sistema giustizia.