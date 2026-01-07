Istat, a Firenze otto aree con disagio sociale ed economico

A Firenze, otto aree a forte disagio sociale ed economico. È la mappa ottenuta da uno studio promosso dal ricercatore senior dell’Istat, Giancarlo Carbonetti, con l’obiettivo di orientare le politiche pubbliche. Tuttavia, alcuni dati del centro potrebbero essere sovrastimati: la ricerca, infatti, non considera il valore degli immobili e risente ancora degli effetti del Covid e dell’assenza di turisti nel 2021.