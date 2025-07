www.controradio.it Il Biennio di sangue della mafia raccontato da Luca Tescaroli Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:53 Share Share Link Embed

FIRENZE. Il magistrato Luca Tescaroli, oggi procuratore di Prato e che come procuratore aggiunto, a Firenze, ha coordinato la Direzione distrettuale antimafia riprendendo in mano le indagini sulle stragi del 1993, nel suo nuovo libro “Il biennio di sangue” mette in fila fatti e accadimenti che hanno portato all’individuazione e alla condanna degli esponenti di Cosa nostra che, a diversi livelli, si sono resi responsabili di questi crimini stragisti. Il volume verrà presentato mercoledì 23 luglio a Firenze alle 17 presso la sede della Giunta regionale toscana dall’autore nel corso di un incontro al quale prenderanno parte, fra gli altri, il presidente della Regione Eugenio Giani e Salvatore Calleri, presidente della fondazione Caponnetto.