Giulio Busi a Identities

Nell’ambito della rassegna IDENTITIES. Leggere il contemporaneo, giunta alla VIII edizione, l’Associazione culturale La Nottola di Minerva – grazie al contributo del Comune di Firenze e della Fondazione CR Firenze – in collaborazione con la Biblioteca delle Oblate, Todo Modo e Tram di Firenze S.p.A., presenta il sesto appuntamento del ciclo Identità legami e scrittura – Aperitivo con Autore, il 20 dicembre alle 19: Giulio Busi. Il cantico dell’umiltà. Vita di San Francesco. Introduce Matteo Abriani. L’autore dialoga con Maria Cristina Carratù. Letture a cura di Federica Miniati. Musica a cura di Francesco Gherardi e Michele Staino

Una serata speciale in compagnia di Giulio Busi, storico delle religioni e saggista tra i più autorevoli del panorama contemporaneo, capace di unire rigore documentario e scrittura narrativa in ritratti intensi e sorprendenti.

Giulio Busi