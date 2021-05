Gandini: "difendere la scuola è una battaglia di civiltà" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:14 Share Share Link Embed

Intervista con Sara Gandini la ricercatrice che ha curato lo studio sulla diffusione dei contagi all’interno delle scuole, pubblicato su Lancet, che ha orientato le scelte del Governo verso le riaperture degli istituti.

Nella ricerca, una delle più complete al mondo, c’è la prova che si tratta di luoghi sicuri, in cui il rischio è assolutamente più basso che in altri contesti. Dal 2018 Gandini dirige l’unità “Molecular and Pharmaco-Epidemiology” presso il dipartimento di Oncologia sperimentale dell’Istituto europeo di oncologia di Milano (Ieo).