Funaro su alloggi non idonei: controlli e un tavolo a gennaio per condividere regole

    Sul problema degli annunci di vendite a Firenze di mini-alloggi che in realtà non sono da considerare tali (anche per i pochi metri quadri di superficie) “noi abbiamo iniziato un lavoro importante su tutto il controllo.

    Non ci vogliamo fermare, vogliamo continuare su questo fronte. A gennaio insieme all’assessore Vicini convocheremo un tavolo con tutte le realtà del territorio, a partire dagli amministratori di condominio e continuando con le agenzie immobiliari per condividere quelle che sono le regole e soprattutto per sensibilizzarli e fare in modo che siano i primi
    loro a non inserire annunci dove ci sono attività” di quel tipo. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, in occasione dei tradizionali auguri di Natale ai giornalisti, a Palazzo Vecchio.