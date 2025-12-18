www.controradio.it Funaro su alloggi non idonei: controlli e un tavolo a gennaio per condividere regole Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:35 Share Share Link Embed

Sul problema degli annunci di vendite a Firenze di mini-alloggi che in realtà non sono da considerare tali (anche per i pochi metri quadri di superficie) “noi abbiamo iniziato un lavoro importante su tutto il controllo.

Non ci vogliamo fermare, vogliamo continuare su questo fronte. A gennaio insieme all’assessore Vicini convocheremo un tavolo con tutte le realtà del territorio, a partire dagli amministratori di condominio e continuando con le agenzie immobiliari per condividere quelle che sono le regole e soprattutto per sensibilizzarli e fare in modo che siano i primi

loro a non inserire annunci dove ci sono attività” di quel tipo. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, in occasione dei tradizionali auguri di Natale ai giornalisti, a Palazzo Vecchio.