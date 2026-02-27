www.controradio.it Firenze, varo strutturale dell'undicesimo ponte sull'Arno, Funaro: "Pronto a giugno" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:01 Share Share Link Embed

“Un giorno storico”, così i vari rappresentanti delle istituzioni in occasione del varo strutturale del nuovo ponte, l’ undicesimo in città, che – promette la Sindaca Sara Funaro – sarà pronto per giugno e avrà tre corsie, due verso il centro e una in direzione Gavinana, oltre a due piste ciclabili. L’ impalcato è stato progressivamente spostato e ruotato fino a raggiungere la posizione prevista, e per circa un mese e mezzo la struttura resterà a sbalzo sull’Arno, leggermente rialzata rispetto alla quota definitiva, con il cosiddetto “becco” sollevato. La scelta del nome è affidata ai cittadini chiamati a scegliere tra una rosa di nomi, tutti al femminile, attraverso un sondaggio sui social.