L’Associazione Leopolda Viva, su richiesta di soci e residenti, ha deciso di rivolgersi anche quest’estate all’impresa di vigilanza privata incaricata nel 2023 e nel 2024, la quale sorveglierà l’intera area che va da Largo di Porta Leopolda a Via Lagorio, passando da Via Michelucci, Via Bausi e Piazza Bonsanti, nel periodo decorrente dal 9 al 31 agosto p.v.