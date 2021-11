Firenze. Esce oggi in libreria ‘Alright, compà’ di Rino Garro, Rubbettino editore.

By

Firenze. Esce oggi in libreria ‘Alright, compà’, Rubbettino editore, di Rinno Garro. Ambientato a Firenze, Manchester e Calabria (evocata), tratta di emigrazione vecchia e nuova (i cosiddetti cervelli in fuga): le vicende di un insegnante precario sulla

linea d’ombra della vita, che forse non si oltrepassa mai. Rino Garro è insegnante esperto didattica speciale presso scuola superiore e “apprendista scrittore”.