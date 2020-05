Dead Visions di Francesco Mandelli. L’intervista

I Dead Visions sono la nuova band di Francesco Mandelli, noto volto del piccolo (Mtv) e grande schermo (I soliti idioti); regista, autore e musicista. La sua nuova creatura musicale guarda al garage rock degli Stooges e coinvolge tanti nomi toscani Cesar P. Bigelow (Not Right), Federico Giammattei, Carlo Alberto Maria Rossi (Seed’n’Feed) e Sergio Innocenti (Los Dragos). Il loro primo album, A Sea of Trouble, uscirà il prossimo 29 maggio per Slimer Records, in digitale e vinile. Davide Agazzi lo ha intervistato.