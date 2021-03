DAD e distanza: ritratto di una generazione in sofferenza Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:02 Share Share Link Embed

In aumento le sindromi psicotiche, gli stati d’ansia, la depressione e anche le tentazioni suicide: ad un anno dal primo lock down il conto per i giovani e giovanissimi rischia di essere molto salato. Ne abbiamo parlato con MICHELE COCCHI, psicologo, psicoterapeuta dell’età evolutiva e scrittore

