Comune in Piazza con Anci a Scandicci

Ripensare il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini per promuovere la trasparenza e la fiducia: tra il 9 e l’11 ottobre Anci Toscana organizzerà a Scandicci “Comune in Piazza”, una nuova iniziativa per portare le donne e gli uomini dell’amministrazione comunale e delle società partecipate fuori dagli uffici, a contatto con la comunità, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo raccontando il lavoro quotidiano dei dipendenti a favore del territorio. Durante l’edizione della Fiera di Scandicci, Anci Toscana proporrà con il Comune di Scandicci, at – autolinee toscane, Plures e Publiacqua un ricco programma di talk, incontri e animazioni.

Ai nostri microfoni il direttore di Anci Toscana: Simone Gheri.