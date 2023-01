‘Città Grande, voci e storie dall’area metropolitana fiorentina’ 11 – Castelfiorentino

By

Ospite in collegamento il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni. In studio Gimmy Tranquillo, Chiara Brilli e in collegamento Tommaso Carmignani sui principali temi, argomenti e interventi del territorio (Progetti Pnrr, caro energia, multiutility, gassificatore, strada 429, tratto ferroviario Empoli-Granaiolo)