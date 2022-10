PNRR, Nardella: “Meloni convochi al più presto i sindaci metropolitani”

By

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, chiede alla nuova Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di non abbandonare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Nardella, a margine dell’incontro Roadshow di Cdp, tenutosi a Firenze, ha parlato, in veste di coordinatore dei quattordici sindaci, con i giornalisti presenti in luogo a proposito del PNRR, augurandosi che “il presidente del Consiglio nuovo possa convocare al più presto i sindaci metropolitani, lo dico”.

Sempre secondo il sindaco di Firenze ci sono ovviamente, “altri sindaci dei Comuni italiani che meritano la giusta attenzione, ma le grandi città metropolitane sono l’avamposto dell’attuazione di questo Piano di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Nardella, ha poi concluso il suo incontro con i giornalisti ribadendo che, “il tema dell’appuntamento di oggi è indicativo: noi dobbiamo assolutamente scaricare a terra il PNRR, altrimenti l’Italia entrerà in una recessione gravissima dalla quale rischia di uscire in condizioni terribili. Per arginare questo rischio di recessione che ormai è imminente, lo dicono tutti gli indicatori, noi dobbiamo scaricare a terra il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dobbiamo farlo subito, e senza la collaborazione dei sindaci e dei Comuni questo sarà praticamente impossibile”.

Roadshow di Cdp

Ricordiamo che l’incontro Roadshow di Cdp a cui ha partecipato il sindaco Nardella, aveva come obiettivo quello di presentare gli strumenti e i progetti del Gruppo a favore di imprese e Pubblica Amministrazione per affrontare le sfide legate allo sviluppo sostenibile, all’implementazione del PNRR, alla rigenerazione urbana, alla digitalizzazione e al miglioramento della coesione sociale.