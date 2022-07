Plogging all’Elba con Bebe Vio

Portoferraio, all’isola d’Elba, maratona di plogging, ovvero camminare raccogliendo i rifiuti, con Bebe Vio.

All'Elba il plogging ha riguardato due spiagge a Marciana e Portoferraio. L'iniziativa, che ha visto la partecipazione di una cinquantina di volontari, rientra tra quelle promosse da Sorgenia per la pulizia di alcune spiagge in Italia, a supporto del progetto Mare, nato dalla collaborazione tra il Centro velico Caprera e One Ocean Foundation che, con il catamarano a vela One, sta percorrendo le coste italiane per studiare lo stato di salute di 23 aree marine protette del Tirreno e ha raggiunto la Toscana questo fine settimana.

Da sempre molto legata all’isola d’Elba, Bebe Vio, testimonial di Sorgenia, era presente nell’attività di pulizia delle spiagge insieme ai dipendenti dell’azienda, alle autorità locali dei Comuni di Marciana e Portoferraio, che hanno concesso il patrocinio all’iniziativa, ai rappresentanti di Legambiente Elba e ai cittadini cui è stato distribuito tutto il necessario per il plogging: magliette, guanti e pinze per pulire l’arenile.

La prima attività si è svolta in mattinata sulla spiaggia di Sant’Andrea a Marciana dove sono state raccolte molte microplastiche, mozziconi di sigarette, e microrifiuti. Nel pomeriggio si prosegue nella spiaggia di Schiopparello a Portoferraio.

“Anche in luoghi apparentemente puliti è possibile trovare oggetti, anche piccoli, che inquinano l’ambiente e che possono compromettere la salute del mare. Dovremmo tutti impegnarci per fare maggiore attenzione e, dove necessario, fare plogging per riportare i luoghi al loro splendore originario”, il commento di Bebe Vio come riferito in una nota.