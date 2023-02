Più Europa in piazza per chiedere la sospensione delle esecuzioni in Iran

Firenze, Più Europa è scesa sabato in piazza insieme all’associazione ‘Donna Vita e Libertà’ per chiedere al sindaco di Firenze, Dario Nardella, di scrivere al sindaco della città iraniana Esfahan gemellata con Firenze per chiedere la sospensione delle esecuzioni nella sua città.

“Mentre a Teheran si celebra il 44°anniversario della rivoluzione islamica in Iran – ha sottolineato Davide Bacarella, portavoce di Più Europa toscana – si celebra in realtà il 44/o anniversario di un regime degli orrori. In Iran nel 2022 sono state eseguite 623 condanne a morte. Un macabro record mondiale. È necessario che i paesi democratici facciano pressione verso il governo di Teheran e questo può e deve avvenire a tutti i livelli istituzionali. Ringraziamo il sindaco Nardella di aver accolto positivamente la petizione di Più Europa”.

Nardella ha detto: “Raccogliamo l’appello di Più Europa per chiedere l’immediata cancellazione della pena di morte in Iran. Oggi più che mai ci dobbiamo concentrare su un Paese dove troppe donne e troppi uomini stanno perdendo la loro vita per una causa che riguarda tutti noi: la libertà e la vita. Firenze, la prima città ad aver cancellato la pena di morte, chiede che in Iran si cancelli subito questa legge abominevole”.

“Oggi in Santa Croce al fianco della nostra comunità iraniana. Firenze sostiene e sosterrà sempre chi lotta per la democrazia. Donna, vita, libertà”. Lo ha scritto, su Twitter, il sindaco di Firenze Dario Nardella che oggi si è recato in piazza Santa Croce in occasione della manifestazione della comunità iraniana. Nardella era accompagnato dall’assessore al Welfare Sara Funaro.