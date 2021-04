Pitti in presenza a luglio, Nardella “Grazie a Governo”

“Dopo la conferenza stampa del Presidente #Draghi possiamo finalmente annunciare con gioia che Pitti Uomo si potrà svolgere in presenza. Ringraziamo il ministro @luigidimaio per il suo interessamento e garantiamo massimo rigore sui protocolli di sicurezza sanitaria”, il commento del sindaco Dario Nardella affidato a Twitter.

In una nota Antonella Mansi, presidente del Centro di Firenze per la moda italiana e Claudio Marenzi, presidente di Pitti immagine, ringraziano a loro volta il Governo, Nardella e la Regione.“Il mio primo pensiero e la nostra gratitudine vanno al sindaco di Firenze Dario Nardella – afferma Mansi -, che si è personalmente impegnato presso il Governo affinché la questione fieristica diventasse materia di attenzione prioritaria” “perorando la causa dei saloni di Pitti immagine come emblema e caso concreto della necessità di far ripartire un comparto fondamentale per l’export dell’industria italiana e per l’economia delle città. Ovviamente ringrazio il Governo e in particolare i ministri Di Maio, Speranza e Garavaglia, che hanno dimostrato grande sensibilità. Infine voglio ringraziare la Regione Toscana e in particolare l’assessore Marras, con il quale il Centro e Pitti immagine stanno lavorando da tempo per rilanciare il settore moda regionale e rendere operativi tutti i protocolli di sicurezza necessari allo svolgimento delle nostre manifestazioni”.