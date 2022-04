Pistoia, amministrative: Pd candida Fratoni

L’ex presidente della provincia di Pistoia ed ex assessore all’ambiente della Regione toscana, Federica Fratoni, correrà per il PD.

Presentati i candidati a sindaco sostenuti dal Pd nei Comuni che il 12 giugno andranno al voto in provincia di Pistoia. Tra loro, dopo rumors e indiscrezioni, diventa ufficiale la candidatura di Federica Fratoni al Comune di Pistoia. Gli altri candidati sono Sandro Cioni per Serravalle Pistoiese, Luca Marmo per San Marcello Piteglio, Gabriele Romiti per Quarrata e Federico Bruschi per Marliana.

“Cinque candidati per cinque Comuni – ha detto alla presentazione ufficiale il segretario provinciale Pier Luigi Galligani – A Pistoia abbiamo Federica Fratoni, conosciuta, persona d’esperienza e di capacità amministrative. A Quarrata c’è Gabriele Romiti, attuale vicesindaco, persona anche lui di esperienza ormai consolidata. A Serravalle tentiamo di riconquistare il Comune con Sandro Cioni. Per San Marcello contiamo sulla riconferma del sindaco uscente, Luca Marmo, che è anche presidente della Provincia. A Marliana, infine, sosteniamo un candidato civico, Federico Bruschi, che si presenta con una lista di centrosinistra”.

“Credo che le cinque proposte che il Pd di Pistoia fa ai cittadini abbiano tutte una consolidata capacità ed esperienza per poter amministrare i Comuni che il 12 giugno andranno al voto” conclude Galligani.