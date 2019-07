Pisa: tre ‘minivespe’ contrastano insetto che distrugge gli olivi

In Toscana sono stati trovati tre dei quattro antagonisti naturali della cecidomia fogliare dell’olivo, insetto fitofago che sta proliferando in alcune aree di coltivazione: sono 4 micro imenotteri, simili a minivespe. E’ la prima segnalazione in tutta Italia.

A rivelarlo è uno studio della Scuola Sant’Anna di Pisa che indica come queste tre minivespe, aggredendo “larve e uova deposte dalla cecidomia” siano “fondamentali nella lotta all’insetto infestante”. La Cecidomia delle foglie dell’olivo (Dasineura oleae), prosegue la Sant’Anna, “in alcune aree olivicole della Toscana è in continua crescita e preoccupa gli olivicoltori anche per i riflessi negativi sulla produzione” e l’ateneo pisano dal 2016 è impegnato negli studi condotti dal gruppo di entomologi coordinati da Ruggero Petacchi, che hanno evidenziato l’importanza del controllo biologico conservativo.

“Le ricerche – sottolinea la ricercatrice Elena Tondini – ci hanno permesso di individuare quattro specie di parassitoidi, tre delle quali mai segnalate prima in Italia. Gli studi condotti nel 2018 e 2019 hanno dimostrato che l’attività di questi nemici naturali è molto efficace e determina una veloce regressione dell’infestazione del fitofago. Le due famiglie di imenotteri parassitoidi rinvenute dal laboratorio entomologico dell’istituto di Scienze della Vita sono ora sotto monitoraggio a diversa scala territoriale e sono ormai avanzati gli studi con sperimentazione in laboratorio e sul campo”.