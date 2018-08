Pisa: Polizia arresta ladri valige turisti

L’episodio è avvenuto stamani intorno alle 12.30 quando gli agenti della squadra volante, di pattuglia nella zona del Duomo, hanno notato una Volvo scura station wagon aggirarsi intorno alle auto parcheggiate nella zona dello stadio

Li hanno fermati dopo un lungo e rocambolesco inseguimento dall’area monumentale di Pisa fino alle porte della città, ma uno dei due a bordo è riuscito a fuggire mentre l’altra passeggera, una donna, bosniaca, domiciliata in un campo nomadi cittadino, è stata

denunciata per ricettazione dalla polizia. A bordo del loro station wagon c’erano numerosi bagagli risultati rubati poco prima dalle auto in sosta dei turisti che visitano la Torre

pendente e gli altri monumenti di piazza dei Miracoli.

L’episodio è avvenuto stamani intorno alle 12.30 quando gli agenti della squadra volante, di pattuglia nella zona del Duomo, hanno notato una Volvo scura station wagon aggirarsi intorno alle auto parcheggiate nella zona dello stadio.

Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento del conducente, hanno subito attivato i lampeggianti per intimare lo stop del veicolo. Il guidatore, alla vista dell’alt, con una sgommata repentina, ha tentato di seminare i poliziotti. A quel punto è scattato un inseguimento tra le strade del quartiere fino a raggiungere un’area di campagna alle porte di Pisa: il conducente del mezzo è fuggito a piedi tra i campi mentre la sua complice è stata bloccata dai poliziotti: all’interno del veicolo, nascosti sotto ai sedili, gli agenti hanno trovato due bambini di sette e nove anni, figli della donna, e nella bauliera sei valigie rubate poco prima ad alcuni turisti russi che avevano parcheggiato la loro auto vicino alla Torre. La polizia ha già restituito la refurtiva ai legittimi proprietari e sequestrato l’auto impiegata per la fuga.