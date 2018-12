Pisa: blitz antidroga, 27 arresti. Decisivi agenti ‘infiltrati’

Le indagini hanno riguardato soprattutto un gruppo di spacciatori africani che, ripartendosi le zone, hanno presidiato stabilmente tutta l’area della stazione ferroviaria. Gli agenti dello Sco sono rimasti 40 giorni a Pisa mescolandosi tra gli abituali acquirenti e comprando direttamente a loro volte le dosi di stupefacente.

E’ di 27 il numero degli spacciatori agli arresti in questi giorni dalla squadra mobile di Pisa, con l’ausilio dello Servizio centrale operativo della polizia di Stato, dopo aver infiltrato nelle ‘piazze dello spaccio’ quattro agenti sotto copertura i quali si sono finti clienti per incastrare i pusher attivi in citta’ e tutti stranieri (tunisini, marocchini, senegalesi e gambiani). Subito dopo gli arresti ben 22 sono spacciatori sono stati scarcerati e a loro e’ stata applicata la misura del divieto di dimora nella provincia di Pisa. I dettagli dell’operazione, fatta a inizio settimana, sono stati illustrati oggi dal procuratore capo di Pisa Alessandro Crini.

Le indagini hanno riguardato soprattutto un gruppo di spacciatori africani che, ripartendosi le zone, hanno presidiato stabilmente tutta l’area della stazione ferroviaria. Gli agenti dello Sco sono rimasti 40 giorni a Pisa mescolandosi tra gli abituali acquirenti e comprando direttamente a loro volte le dosi di stupefacente. “I nostri quattro agenti – ha spiegato Andrea Olivadese, dirigente del servizio antidroga e operazioni sotto copertura dello Sco – sono arrivati qui alcune settimane prima, in modo da confondersi tra gli acquirenti abituali. Per queste operazioni usiamo fondi appositamente stanziati (in questo caso mille euro complessivi) e abbiamo raccolto elementi probatori nei confronti di 27 persone”. “Abbiamo ottenuto – conclude Rita Sverdigliozzi, dirigente della squadra mobile pisana – un ottimo risultato con un’attività investigativa pura. Abbiamo sequestrato centinaia di dosi di cocaina, eroina, hashish, marijuana e metadone”.