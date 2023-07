Piero Conti, il commerciante rapinato a Firenze a marzo, è morto

La rapina risale allo scorso 20 marzo, quando due malviventi lo aggredirono per portargli via l’incasso della sua attività che lui stava depositando in una cassa automatica. Dopo quattro mesi di coma, Piero Conti è morto ieri.

L’uomo, fiorentino, 79 anni, fu assalito e rapinato la sera del 20 marzo mentre andava a depositare l’incasso a una cassa automatica a Campi Bisenzio (Firenze). Ora la rapina violenta, per cui dall’inizio del mese ci sono due uomini arrestati, si trasforma in un caso di omicidio. La morte di Piero Conti, di cui oggi riporta La Nazione, fa superare le accuse di lesioni gravissime per cui un albanese di 47 anni e un 63enne di Palermo sono stati arrestati con una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip.

Secondo le indagini dei carabinieri uno lo aggredì alle spalle davanti alla banca, l’altro faceva il palo. Nell’aggressione fu causata a Piero Conti una caduta rovinosa per cui ebbe i traumi gravissimi che l’hanno portato a morire. I malviventi non lo soccorsero ma gli presero il borsello contenente 18.000 euro in contanti, incasso settimanale della sua pasticceria, Il Grillo, molto nota nella Piana fiorentina, e che Piero Conti aveva fondato.

Il commerciante è morto in una clinica di riabilitazione a Impruneta il 14 luglio. I familiari su Facebook hanno reso noto il decesso parlando di “quattro lunghi mesi di atroci e interminabili sofferenze” ed esprimendo “sentimenti contrastanti di tristezza e rabbia”.