Piazze piene contro la violenza e per il cessate il fuoco

Ad una settimana dalle cariche di Pisa gli studenti di tutta Italia sono tornati in piazza per manifestare solidarietà e vicinanza al popolo palestinese e contro quanto avvenuto venerdì 23 febbraio in Toscana.

I riflettori della protesta sono stati tutti rivolti verso Pisa, dove in migliaia sono scesi in piazza per chiedere il ‘cessate il fuoco’ a Gaza sventolando bandiere della pace e palestinesi. Nonostante il clima di tensione della vigilia, il corteo si è chiuso senza alcuna problematicità, così come avvenuto in tutte le altre piazze d’Italia. A Firenze, invece, qualche centinaio di studenti si è ritrovato davanti al consolato statunitense, protetto da transenne, prima di partire in corteo che è arrivato al migliaio di persone per le strade della città. Su un lungo striscione l’appello a “fermare il genocidio a Gaza” e al “cessate il fuoco”.

La manganellate di Pisa, stigmatizzate dallo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non hanno dunque scoraggiato la protesta. Manifestazioni, infatti, sono state organizzate da Nord a Sud. A Roma il corteo ha attraversato le strade della Capitale, per concludersi davanti all’università La Sapienza dove gli studenti hanno intonato ‘Bella Ciao’. In 1.500, invece, si sono ritrovati a Milano per il ventunesimo corteo pro-Palestina sotto lo slogan “Fermiamo il genocidio, salviamo Gaza”.