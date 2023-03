Piano sviluppo 2023 di Terna: sono 1,7 miliardi di euro gli investimenti per la rete elettrica della Toscana per i prossimi 10 anni.

Firenze, la Regione Toscana, si attesta al primo posto per gli investimenti da parte di Terna nel Centro Italia, 1,7 miliardi di euro di investimenti per la rete elettrica della Toscana.

Secondo quanto previsto dal Piano di sviluppo 2023 di Terna, nei prossimi 10 anni i soldi investiti per la rete elettrica della Toscana ammontano a 1,7 miliardi di euro. La Toscana si attesta, come spiega la Regione in una nota, al primo posto per investimenti da parte dell’azienda nel Centro Italia.

La principale novità del nuovo Piano di sviluppo è la rete Hypergrid, che sfrutterà le tecnologie della trasmissione dell’energia in corrente continua (Hvdc, High voltage direct current). Oltre agli interventi di sviluppo già previsti, Terna ha inoltre pianificato cinque nuove dorsali elettriche, funzionali all’integrazione di capacità rinnovabile, per un valore complessivo di circa 11 miliardi di euro.

Tra queste, ci sarà l’opera ‘Hdvc Milano-Montalto’ che avrà lo scopo di bilanciare i transiti tra il Lazio e la Toscana. L’elettrodotto collegherà il Lazio alla Lombardia tramite una dorsale di oltre 400 km e comprenderà un tratto marino da Montalto (Viterbo) ad Avenza (Massa Carrara). Un nuovo collegamento “Central link” ricostruirà poi, sul medesimo tracciato, gli elettrodotti a 220 kv tra Umbria e Toscana, e collegherà le stazioni elettriche di Villavalle (Terni) e Santa Barbara (Arezzo).

Il Piano 2023 conferma anche il progetto Sa.Co.I.3, ovvero un collegamento tra i sistemi elettrici della Sardegna, della Corsica e della penisola italiana. A livello regionale, è previsto il completamento della linea a 380 kv “Colunga-Calenzano”, di oltre 80 km, che funzionerà come collegamento tra le stazioni elettriche esistenti di Colunga, in provincia di Bologna e Calenzano in provincia di Firenze. Previsto anche un collegamento sottomarino tra l’Isola d’Elba e la terraferma, lungo 37 km. Infine,la realizzazione di una nuova stazione a 380 kv nell’area di Piombino (Livorno). Terna gestisce in Toscana oltre 5.613 km di linee in alta e altissima tensione e 55 stazioni elettriche.