Peste suina in Toscana: attivato numero unico per segnalazioni

E’ attivo il numero di telefono unico regionale 0573-306655, dedicato alla segnalazione delle carcasse di cinghiali rinvenuti morti, per monitorare e prevenire l’eventuale presenza di peste suina africana (psa) sul territorio toscano.

Il servizio, al numero 0573-306655, è attivo 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle 20 e, spiega la Regione, consentirà al chiamante di essere messo direttamente in contatto con il servizio veterinario della Asl territorialmente competente. L’invito a chiunque rinvenga una carcassa di cinghiale sul territorio toscano è, quindi, spiega la Regione, “quello di chiamare il numero unico regionale per segnalarla tempestivamente, indicandone la posizione. Si ricorda che la peste suina è una malattia infettiva, che colpisce cinghiali e maiali, ma non è trasmissibile agli esseri umani”.

Per la psa continua in Toscana già attivata l’unità di crisi regionale per le emergenze epidemiche veterinarie che riunisce Asl, Istituto zooprofilattico e Regione, sia a livello regionale che locale (provincia di Massa Carrara), dopo che in Piemonte e Liguria sono saliti a 114 i Comuni già inseriti dal ministero della Salute nella ‘zona infetta’, con la conseguente emanazione del divieto di caccia in provincia di Alessandria, d’intesa con il ministero delle Politiche agricole. Gli assessorati alla salute e all’agricoltura hanno poi avviato, tra i primi in Italia, un’operazione di sorveglianza passiva grazie alla quale gli operatori – coordinati dai locali Atc (Ambito territoriale di caccia) e dall’Asl nord ovest, con apposito kit distribuito dall’Azienda sanitaria – hanno il compito di cercare e segnalare sul territorio carcasse di cinghiale e analizzarle.

In Toscana, inoltre, con delibera di Giunta è stata istituita una task force che si riunirà in forma permanente e si confronterà con le associazioni coinvolte e direttamente interessate.