Peretola: PD Sesto contro nuova pista

La direzione comunale del Partito Democratico di Sesto Fiorentino in un comunicato: “riteniamo necessario dire stop al progetto di Masterplan proposto e relativo all’ampliamento dell’aeroporto di Peretola”. La risposta del PD Toscana: resta ferma la nostra posizione, in accordo con il Pd metropolitano, a favore della nuova pista

Ecco il documento del PD di Sesto sulla nuova pista di Peretola

“La Direzione della Unione Comunale del Partito Democratico di Sesto Fiorentino ha preso posizione dopo la sentenza del 27 maggio 2019 con cui il TAR della Toscana ha annullato il decreto ministeriale di VIA al “Masterplan 2014-2029 Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze”.

La sentenza ha accolto i ricorsi dei Comitati e dei Comuni di Prato, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Carmignano e Poggio a Caiano. La posizione del Partito Democratico di Sesto Fiorentino, negli ultimi cinque anni, è sempre stata fermamente e responsabilmente determinata nel risolvere le tre macro criticità di natura ambientale e strutturale che, con l’attuale progetto di Masterplan, graverebbero sul territorio comunale. Tali criticità – che, in estrema sintesi, riguardano il rischio idrogeologico, la cesura urbanistica tra il centro di Sesto Fiorentino con l’Osmannoro e lo sviluppo del Polo Scientifico – sono state evidenziate fin dal 2015, in sede di procedimento di VIA, dall’allora Amministrazione della città a guida PD. Successivamente, l’attenzione su tali macro criticità, per essere affrontate e risolte, è stata richiamata dal PD nel 2016 (nel programma elettorale per le elezioni comunali), nel 2017 (nel documento congressuale comunale) ed infine nel 2018 (con la discussione ed il giudizio negativo al progetto di Masterplan in Consiglio Comunale).

A questo punto, dopo l’ennesimo stop causato dalla sentenza del TAR della Toscana, riteniamo che sia giunto il momento di mettere un punto deciso ad una vicenda che rischia di generare una perdita di credibilità della politica e del buon governo che caratterizza i nostri territori.

Dopo anni di divisioni, lacerazioni e contrapposizioni politiche e dopo aver consentito che fossero i Tribunali amministrativi a tirare le conclusioni su questa fondamentale scelta politica, riteniamo necessario dire stop al progetto di Masterplan proposto e relativo all’ampliamento dell’aeroporto di Firenze.

Contestualmente chiediamo, con grande senso di responsabilità, l’immediata apertura di un tavolo di confronto tra tutti i soggetti interessati per ottimizzare il modello di sviluppo e infrastrutturale della Piana fiorentina, e più in generale della Toscana centrale.

Il Partito Democratico, nella sua articolazione regionale e metropolitana, con il Presidente della Regione, con tutti i Sindaci e con tutte le forze del centrosinistra che governano i territori, ha il dovere di rimettere al centro dell’attenzione la politica e il governo del territorio, facendosi promotore di un percorso di ascolto e di confronto per giungere a proposte utili al futuro del nostro territorio.

Quanto sopra è la sintesi del documento approvato, in data 27 giugno 2019, dalla Direzione della Unione Comunale del Partito Democratico di Sesto Fiorentino a larga maggioranza”.

Questa invece la risposta del PD Toscano

“E’ necessario dotare la Toscana di infrastrutture adeguate e l’ampliamento dell’aeroporto di Firenze Peretola è una delle principali, in un’ottica di sviluppo non solo fiorentino, ma più complessivo del sistema aeroportuale regionale attraverso la sinergia con Pisa.

Il masterplan della nuova pista di Peretola è passato dal vaglio di enti e organismi di controllo locali e nazionali: si è trattato di un percorso lunghissimo e indispensabile proprio per tutelare le esigenze dei territori coinvolti. Sono previste mitigazioni e compensazioni che dovranno essere realizzate contestualmente alla costruzione della nuova pista e su questo crediamo che i territori debbano sentirsi tutelati.

Le questioni giuridiche sono una sfera separata rispetto alla politica e attendiamo gli ulteriori pronunciamenti. Per quanto ci riguarda resta ferma la nostra posizione, in accordo con il Pd metropolitano, a favore della nuova pista. Questo non toglie che siamo disponibili e anzi auspichiamo che rimanga sempre aperto un tavolo politico e istituzionale di confronto con le comunità locali sul futuro della Piana”.

Così Massimiliano Pescini, responsabile enti locali del Pd della Toscana, interviene dopo il documento del Pd di Sesto Fiorentino in merito al masterplan dell’aeroporto di Firenze.