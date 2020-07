Pearz annuncia l’uscita di “Caffè Corretto”. Ascolta l’intervista

Come la goccia di liquore che si amalgama all’aroma dell’arabica rendendo il caffè corretto una specialità tanto raffinata quanto nostalgica, PEARZ unisce infuenze e generi diversi con gusto squisito. Ci sono i beat hip hop soulful delle produzioni Stone Throw Records (J Dilla, Madlib) combinati ai ritmi cinematici delle colonne sonore di Piero Umiliani e Piero Piccioni, passando per l’elettro pop francese degli Air e di Sébastien Tellier. Con lo charm caustico di un Serge Gainsbourg che la notte vaga per le strade di Hackney, Pearz si lascia ispirare dall’emergente e multiculturale scena jazz londinese. ‘Caffè Corretto’ suona come un’ideale collaborazione ad una jam strumentale tra Baxter Dury e Kamaal Williams.

ASCOLTA L’INTERVISTA: