Pd, Renzi: Leopolda 19-21 ottobre

Dal 19 al 21 ottobre si svolgerà la nona edizione della Leopolda. Lo annuncia Matteo Renzi nella e-news agli iscritti del Pd. “A quelli che sentono la mancanza delle nostre iniziative politiche”, scrive l’ex segretario, “vorrei inviare un abbraccio grande e l’invito a barrare nell’agenda le date 19-20-21 ottobre 2018”.

“Quel fine settimana tornerà la Leopolda, si chiamerà ‘La prova del Nove’ e il titolo non ha bisogno di molte spiegazioni. Sarà il nono anno, certo. Ma non solo per questo sarà la prova del Nove”.