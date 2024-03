Passo Futa, Cisterna sversa gasolio in torrente

E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, nel comune di Firenzuola (Firenze) in corrispondenza del passo della Futa direzione passo della Raticosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello (Firenze)

Una cisterna a rimorchio di un mezzo pesante adibito al trasporto di gasolio si e’ ribaltata danneggiandosi e facendo fuoriuscire il gasolio sulla strada poi defluito nel vicino torrente Santerno. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, nel comune di Firenzuola (Firenze) in corrispondenza del passo della Futa direzione passo della Raticosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello (Firenze) che hanno provveduto a mantenere le condizioni di sicurezza e contenuto lo sversamento e i pompieri del nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico). Sul posto anche l’autogru dal distaccamento di Firenze-ovest per raddrizzare il mezzo. La viabilita’ al momento e’ stata interrotta. Intervenuto il personale dell’Arpat. La viabilita’ al momento risulta interrotta.

La strada statale 65 ‘della Futa’ è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nei pressi della località Traversa (km 45) nel comune di Firenzuola, in provincia di Firenze, ha sottolineato Anas precisando che il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Sul posto e’ intervenuto anche il personale Anas per ripristinare la transitabilità appena possibile.