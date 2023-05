Passatore, annullata la tradizionale 100 km per colpa delle alluvioni

Gli effetti del maltempo e delle alluvioni che hanno colpito la Romagna e l’Alto Mugello continuano a farsi sentire. Stavolta a farne le spese è la celebre 100 km del Passatore, un appuntamento particolarmente sentito da tutti gli amanti della corsa e del podismo.

Annullata infatti la 49/ma edizione della 100 km del Passatore che sarà recuperata nel 2024. “Considerando la tragedia alluvionale che ha colpito nelle ultime settimane la Regione Emilia-Romagna (in particolare anche il Comune di Faenza e diversi comuni limitrofi) e i conseguenti danni riportati da persone, strade e infrastrutture – spiegano gli organizzatori della popolare ultramaratona di podismo su strada – l’Asd 100 km del Passatore dopo approfondita analisi unitamente alle forze preposte ai controlli di sicurezza ha deciso di annullare l’edizione 2023 della Firenze-Faenza. L’alluvione ha colpito anche tanti collaboratori volontari solitamente impegnati nell’organizzazione della corsa”.

“E’ opportuno ricordare, inoltre – viene specificato – che tratti di strada del percorso della Firenze-Faenza sono interrotti causa frane come, ad esempio, da Marradi a Faenza”. Ai concorrenti iscritti alla manifestazione che si sarebbe dovuta svolgere questo weekend (27-28 maggio) arriverà una comunicazione con triplice opzione di risposta: devolvere la quota già versata nei confronti dell’Asd 100 km del Passatore per consentirle di riassorbire costi già effettuati per l’edizione annullata; devolvere la quota già versata agli alluvionati; mantenere la quota già versata per disputare l’edizione 2024.

Le risposte dovranno pervenire all’organizzazione dell’Asd 100 km del Passatore entro il 15 giugno. “Si coglie l’occasione – conclude la nota – per segnalare l’iban del conto ‘Raccolta-Fondi Alluvione’ aperto dall’Asd 100 km del Passatore in sostegno alle persone e alle realtà colpite dagli avversi eventi climatici delle ultime settimane. ASD 100 km del Passatore-Raccolta Fondi Alluvione. L’iban è IT83A0854223700000000731589”.