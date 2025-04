Pasqua: scoppio del carro a Firenze, colombina vola bene

Volo perfetto della ‘colombina’ in piazza Duomo a Firenze per lo Scoppio del carro, l’antica manifestazione popolare fiorentina per Pasqua, di fede e tradizione, che si tramanda da oltre nove secoli: la sua origine viene fatta risalire alle Crociate.

La ‘colombina’ è il congegno trasportato da un razzo innescato dal cero santo – ‘accensione’ a opera dell’arcivescovo di Firenze all’interno della Cattedrale -, che ‘incendia’ il carro o meglio i petardi e i fuochi pirotecnici di cui è corredato. Come sempre la piazza era gremita di fiorentini e turisti per la manifestazione – secondo quanto si spiega dagli organizzatori un pubblico di circa 5.000 persone – nonostante un inizio di mattinata caratterizzato da cielo grigio e anche da un po’ di pioggia che per fortuna ha poi lasciato spazio a ampi sprazzi di sole. Partita dall’altare della Cattedrale, la ‘colombina’ ha raggiunto il carro di fuoco, detto Brindellone, posizionato tra Duomo e Battistero e poi è tornata indietro senza problemi.

La tradizione tramanda che se riesce a volare e a rientrare senza intoppi è segno di speranza e di buoni raccolti. Come da tradizione anche la benedizione alla folla di monsignor Gherardo Gambelli, alla sua prima celebrazione Pasquale come arcivescovo di Firenze, che ha fatto il giro di tutta la piazza e ha benedetto anche il Brindellone prima che fosse ‘acceso’. Dopo lo Scoppio del carro la prosecuzione della messa in Duomo, celebrata da Gambelli. Tra i presenti la sindaca di Firenze Sara Funaro. Tra i presenti anche il presidente della Toscana Eugenio Giani che prima dello scoppio ha ricordato come la colombina anche quest’anno sarebbe stata “arbitro” di buon auspicio, e sottolineato la ricchezza per la toscana delle sue tradizioni e manifestazioni storiche. In piazza Duomo, accanto alla sindaca, anche Catherine Commisso, moglie del patron della Fiorentina Rocco Commisso.