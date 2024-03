Pasqua e Pasquetta, i luoghi dell’arte aperti in Toscana

Molti i luoghi d’arte della Direzione regionale musei della Toscana del Mic straordinariamente aperti a Pasqua e a Pasquetta, spostando in alcuni casi il giorno di chiusura settimanale. Alcuni musei sono aperti esclusivamente con prenotazione obbligatoria, tutti i dettagli su https://museitoscana.cultura.gov.it/

A Firenze al Museo di San Marco, aperto entrambi i giorni festivi, sarà possibile ammirare nella Sala del Beato Angelico anche il grande dipinto della Tebaide, attribuito a Beato Angelico, appena trasferito dalle Gallerie degli Uffizi. L’itinerario del sacro si completa con gli affreschi monumentali dell’Ultima cena di Andrea del Castagno e di Andrea del Sarto rispettivamente nei Cenacoli di Sant’Apollonia e di San Salvi, aperti come sempre a ingresso gratuito. Visitabili a Pasqua e Pasquetta le Ville medicee: dal parco di Villa il Ventaglio al parco romantico della Villa medicea della Petraia e il Giardino della Villa medicea di Castello Pasqua e Pasquetta di aperture sempre gratuite per le Ville medicee di Poggio a Caiano e di Cerreto Guidi. Aperti per entrambe le festività anche i Tumuli di Montefortini e Boschetti a Comeana (Prato), il Museo archeologico nazionale di Castiglioncello e nella provincia di Grosseto le aree archeologiche di Roselle, Vetulonia e dell’antica Città di Cosa. Il tumulo del Sodo a Cortona (Arezzo) sarà aperto solo il giorno di Pasqua. Ad Arezzo e provincia visitabili la Basilica di San Francesco, il Museo archeologico nazionale Gaio Cilnio Mecenate e l’Anfiteatro romano, il Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna (chiuso a Pasqua), il Museo di Casa Vasari e il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere – Palazzo Taglieschi di Anghiari, aperto solo a Pasquetta. A Lucca saranno aperti i due musei nazionali di Villa Guinigi e Palazzo Mansi sia la domenica di Pasqua che il lunedì dell’Angelo. All’isola d’Elba aperte le due residenze napoleoniche di Villa san Martino e della Palazzina dei Mulini. A Pisa aperti sia il Museo nazionale di San Matteo che il Museo nazionale di Palazzo Reale. Il museo delle Navi di Pisa sarà aperto solo lunedì 1 aprile. Visitabile anche la Certosa monumentale di Calci. A Pistoia saranno aperti entrambi i giorni la Fortezza di Santa Barbara e l’Oratorio di San Desiderio e l’ex Chiesa del Tau. A Monsummano Terme si potranno attraversare con visite accompagnate le stanze della casa museo del poeta Giuseppe Giusti. In provincia di Siena aperto entrambi i giorni il Museo nazionale Etrusco di Chiusi.